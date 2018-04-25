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Грузия впервые стала страной-председателем в Совете Европы

Фото BFL/Вигинтас Скарайтис

В среду, 27 ноября, Грузия впервые стала председателем в Комитете министров Совета Европы – основном руководящем органе этой организации. Об этом накануне сообщил грузинский МИД на своей странице в Facebook.

Официальная церемония передачи Францией председательства Грузии состоится сегодня в Страсбурге с участием министра иностранных дел этой страны Давида Залкалиани. Период председательства Грузии продлится до 15 мая 2020 года.

Ведомство обозначило четыре основных приоритета Грузии на полгода:

  • права человека и защита окружающей среды;
  • привлечение общественности к принятию решений;
  • дружественная к детям судебная система (с привлечением лучшего опыта реституционного правосудия);
  • укрепление демократии через образование, культуру и молодежные программы.

В течение шести месяцев председательства Грузия организует до 20 мероприятий в рамках Совета Европы.

korrespondent.net

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