Грузия впервые стала страной-председателем в Совете Европы

Фото BFL/Вигинтас Скарайтис

В среду, 27 ноября, Грузия впервые стала председателем в Комитете министров Совета Европы – основном руководящем органе этой организации. Об этом накануне сообщил грузинский МИД на своей странице в Facebook.

Официальная церемония передачи Францией председательства Грузии состоится сегодня в Страсбурге с участием министра иностранных дел этой страны Давида Залкалиани. Период председательства Грузии продлится до 15 мая 2020 года.

Ведомство обозначило четыре основных приоритета Грузии на полгода:

права человека и защита окружающей среды;

привлечение общественности к принятию решений;

дружественная к детям судебная система (с привлечением лучшего опыта реституционного правосудия);

укрепление демократии через образование, культуру и молодежные программы.

В течение шести месяцев председательства Грузия организует до 20 мероприятий в рамках Совета Европы.