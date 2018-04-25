Германия поддерживает подход Литвы к безопасности ОАЭС

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Берлин поддерживает прагматичный и реалистичный подход литовских властей к обеспечению безопасности Белорусской АЭС в Островце, говорит новый посол Германии в Вильнюсе.

«Германия тепло приветствует прагматичный и реалистичный подход правительства Литвы. Канцлер Меркель публично поддержала эту позицию во время визита президента Науседы в Берлин в августе «, — заявил Маттиас Сонн в письменном ответе на вопросы BNS.

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

«Как только вы назовёте этот вопрос как проблему ядерной безопасности и защиты, возможно, и как проблему межгосударственного энергетического рынка, все вовлечённые страны смогут найти реалистичный способ решения открытых вопросов безопасности на практике», — добавил дипломат.

По словам посла, важную роль в данном случае также сыграет реализация так называемых «стресс-тестов».

«Несомненно, список рекомендованных ENSREG (Европейской группой по регулированию ядерной безопасности) мер будет играть здесь важную роль», — сказал М.Сонн.

«Атомные электростанции — это фактическая реальность, на которую мы должны реагировать именно таким реалистичным образом, нравится нам это или нет», — добавил он.

По словам посла, немцы хорошо осведомлены об озабоченности Литвы относительно безопасности электростанции, поскольку атомные электростанции имеются и вблизи границ Германии.

«При наличии такого конструктивного реализма для политического основания правительство Германии во всех случаях, где это уместно, будет поддерживать усилия Литвы по эффективному снижению ядерных угроз», — заявил дипломат.

В последнее время литовские власти начали постепенно менять риторику в отношении почти построенной электростанции в Островце — ранее подчеркивалось, что она не может быть построена, но теперь речь идёт больше о безопасности.

Экс-президент Даля Грибаускайте сказала этим летом, что «ни одна электростанция не может работать в Островце» и «необходимы дополнительные усилия для полного закрытия электростанции в Островце», а любое сотрудничество с Беларусью в области безопасности электростанций будет означать «юридическое признание электростанции и связывание своих рук».

В своем выступлении Гитанас Науседа, вступивший в должность президента в июле, подчёркивает необходимость сосредоточить поддержку на обеспечении ядерной безопасности и защиты окружающей среды и не исключает ограниченного диалога с Беларусью. В то же время президент поддерживает идею о том, что Литва должна прекратить торговать электроэнергией с Беларусью после того как электростанция будет построена.

С начала 2016 года Литва пытается убедить страны ЕС внести свой вклад в эмбарго на электроэнергию, но другие страны Балтии не идут на такой шаг. Эксперты признают, что Островецкая АЭС теоретически сможет выйти на единый рынок через Россию и Латвию.

Белорусские власти заявляют, что АЭС может быть введена в эксплуатацию уже в первом квартале следующего года. Они отвергают утверждения Литвы о недостаточных стандартах безопасности.