Страны G20 утвердили глобальный налог

Реформа была поддержана Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и должна помешать международным корпорациям переводить свои активы за рубеж для уклонения от уплаты налогов.

В своем совместном заявлении министры финансов стран G20 назвали соглашение историческим, отметив, что обсуждение его условий длилось много лет. По их мнению, реформа сделает международную налоговую архитектуру более стабильной и справедливой.

Окончательную редакцию документа должны одобрить лидеры «Большой двадцатки» на саммите организации в Риме в октябре.

По оценке ОЭСР, которая руководит переговорами по налогам, правительства ежегодно теряют от 100 млрд до 240 млрд долл в год из-за недополучения налогов.