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Бизнес,Экономика

Стратегия оживления экономики

Фото pixabay.com

Совет министров финансов стран — членов ЕС выделит странам Евросоюза помощь в размере 500 миллиардов евро, заявил официальный представитель главы Еврогруппы Мариу Сентену. Деньги начнут выделять уже в ближайшие недели.

Данная программа должна объединить предложенные ранее различными институтами ЕС меры и схемы оказания помощи различным секторам экономики Cообщества.

По словам Сентену, встреча министров финансов стран — членов ЕС прошла на минувшей неделе в формате видеоконференции и завершилась под аплодисменты присутствовавших. Ранее в связи с пандемией коронавируса за помощью в Международный валютный фонд обратились более 90 стран.

Схема помощи бизнесу Литвы

Еврокомиссия (ЕК) утвердила подготовленную Литвой схему помощи на 110 млн евро, предназначенную для поддержки бизнеса во время кризиса с коронавирусом, сообщает BNS. 

Схема помощи утверждена в рамках принятой ЕК системы временной помощи государствам, сообщила комиссия.

«В рамках этой системы можно предоставлять госгарантии под кредиты, предназначенные для поддержания экономики Литвы во время вспышки коронавируса. Это поможет компаниям удовлетворить неотложные потребности в оборотном капитале и продолжить свою деятельность во время пандемии и после нее», – цитируют слова члена ЕК, ответственной за политику конкуренции, Маргрет Вестагер.

Литва намерена воспользоваться гарантийным фондом

В свете того, что на минувшей неделе еврогруппа договорилась о дополнительных финансовых мерах в борьбе с последствиями коронавируса, Литва прежде всего намерена воспользоваться создаваемым по инициативе Северного инвестиционного банка (СИБ) Фондом европейских гарантий в объеме 25 млрд евро, сообщил министр финансов страны Вилюс Шапока.

«Основное внимание в данный момент мы уделим инициативе СИБ. Для того чтобы были ясны все условия,  мы начали технические консультации. Полагаю, что мы будем готовы воспользоваться этой возможностью сразу, как только будет достигнуто окончательное соглашение по условиям и они будут  утверждены правлением директоров СИБ», – сказал BNS В. Шапока.

Он подчеркнул, что потенциал создаваемого СИБ фонда значительно больше и достигает около 200 млрд евро.

«Литва сможет в полной мере воспользоваться этой возможностью, поскольку это не только принятие прямого финансирования для компаний, но и для организаций поощрения бизнеса, таких, как Invega или Агентство развития публичных инвестиций. Нет причин для того, чтобы мы  упустили такую возможность», – сказал В. Шапока.

Он сообщил, что на заседании еврогруппы обсуждались и другие шаги по поощрению экономики и инвестиций после спада вспышки  COVID-19. Было решено работать над планом оживления экономики более широкого характера, для этого будут использованы имеющиеся и новые финансовые инструменты. 

«Возникла ясность по поводу стратегии оживления экономики, в этом контексте намечено создание Фонда оживления экономики – Recovery Fund», – сказал В. Шапока. Создание общей меры заимствования в зоне евро поддерживают южные страны ЕС, прежде всего Италия, Испания и Франция, однако северные страны — Германия и Нидерланды — не хотят такой унификации, чтобы налогоплательщикам не пришлось оплачивать, по их мнению, необоснованные траты на юге.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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