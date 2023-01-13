Строители газовозов заключили рекордное число контрактов в 2022 году — СМИ

Южнокорейская корпорация KSOE (Korea Shipbuilding & Offshore Engineering), которая является лидером на этом рынке, заявила, что нынешний тренд «продлится по меньшей мере два-три года», в результате чего компания сможет рассчитывать на 50 новых контрактов в год.

Рекордное число заказов на строительство танкеров для СПГ во многом обусловлено расширением газового месторождения North Field East в Катаре. Этот проект позволит катарским властям увеличить экспортные мощности СПГ с 77 млн до 126 млн тонн в год к 2027 году. Международный газовый союз полагает, что только для реализации проекта North Field East потребуется около 150 танкеров.

Большинство новых заказов выполнят к концу 2026 года. Согласно Международному газовому союзу, на апрель прошлого года на рынке имелось около 640 танкеров, которые способны перевозить сжиженный газ при температуре минус 163 градуса по Цельсию. При этом примерно 70% этих судов строятся на заводах в Республике Корея. Именно на них пришлась основная часть заказов в 2022 году (64% от общего числа, или 105 контрактов).

Эксперты обратили внимание на то, что в среднем стоимость танкера для СПГ в 2022 году выросла до $250 млн, тогда как год назад она составляла $200 млн. Специалисты объяснили это нехваткой рабочей силы в секторе, которая ведет к росту затрат.