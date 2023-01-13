Тайвань разрешил ввозить литовскую говядину, а Южная Корея — птицу

Также уже начаты процедуры получения разрешений на экспорт яичных продуктов в Южную Корею.

Литва также получила официальное одобрение ответственных органов Тайваня. Сообщается, что наша страна с 16 января этого года может экспортировать говядину и продукты из нее. С конца прошлого года литовские яйца, молочные и рыбные продукты можно экспортировать на Тайвань. Тайвань предоставил такие разрешения Литве менее чем за год.

«Мы очень рады и ценим активизацию сотрудничества и дружественных двусторонних отношений с этими странами региона Юго-Восточной Азии. Мы видим большой потенциал для более тесного развития деловых отношений между Литвой и Южной Кореей и Тайванем. Надеемся, что новые гармонизированные разрешения на экспорт будут способствовать росту объемов торговли и откроют еще больше возможностей для предприятий пищевой промышленности в наших государствах. Я рад, что организованные в прошлом году визиты на высоком уровне в Тайвань и Южную Корею ускорили завершение разрешительных процедур», — говорит министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас.

«Открытие рынков Южной Кореи и Тайваня потребовало интенсивной работы специалистов Государственной продовольственно-ветеринарной службы по заполнению подробных анкет, организации проверок, согласованию ветеринарных экспортных сертификатов и списков компаний, допущенных к экспорту. Мы также довольны политической поддержкой, которая позволила добиться этих результатов», — говорит Аудроне Микалаускене, исполняющая обязанности директора ветслужбы.

В 2021 году общий экспорт сельскохозяйственной и пищевой продукции из Литвы в Южную Корею составил 13,3 млн. евро (на 8,9% больше, чем в 2020 году). В Южную Корею в основном экспортировались сыры и творог, рыбные продукты и корма для животных.

в 2022 году I-III квартал экспорт литовских сельскохозяйственных и пищевых продуктов на Тайвань составил 2 684 тыс. евро, что на 98,1 % больше, чем в I-III кварталах 2021 года (1 354,6 тыс. евро). Основными статьями экспорта были шоколад и другие пищевые продукты, содержащие какао, продукты используемые в качестве корма для животных.