Министерство юстиции США начало расследование против президента Байдена

В ходе проходившей в Белом доме пресс-конференции Байден признал, что документы были найдены в кладовой и библиотеке, расположенных в его доме – под замком. «Всем известно, что я серьезно отношусь к секретным материалам», – сказал президент.

Личный юридический консультант главы государства Ричард Заубер прокомментировал назначение Хура. «Мы уверены: обстоятельная проверка покажет, что документы оказались не на месте по ошибке, и что президент и его адвокаты сразу сделали все, чтобы ее исправить», – сообщил он.

Это уже вторая порция секретных документов, которые находились в личном владении Байдена. Первая была обнаружена в ноябре 2022 года в его кабинете, расположенном в Исследовательском центре Пенна-Байдена. В них содержалась секретная информация об Иране, Украине и Великобритании.

Все бумаги относятся к периоду, когда нынешний глава государства занимал пост вице-президента. Согласно американскому законодательству, после смены президента все бумаги, касающиеся предыдущей администрации, должны быть переданы в Национальный архив.

Добавим, что ранее представители администрации Байдена резко критиковали Дональда Трампа, который отказался выдавать документы, и для изъятия потребовалось проводить обыск.