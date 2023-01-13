Празднование Дня защитников свободы

14.00 до 19.00 — Акция по сдаче крови, посвященная памяти защитников свободы, пройдет в Национальной библиотеке Мартинаса Мажвидаса.

15.00–21.30 — можно будет посетить мемориал 13 января возле Сейма.

17.00-21.30 – часы открытых дверей в галереях Сейма.

с 17.00 до 03.00 – инсталляция на фасаде Вильнюсского собора в память о погибших за свободу.

19.00 — На площади Независимости зажгут памятные костры. Также будут зажжены памятные костры у Вильнюсской телебашни (17.30) и у здания Литовского национального радио и телевидения (18.00).

20.00 — концерт «In memoriam». В этом году 13 января – День защитников отечества – отметят необычным акцентом. По инициативе Государственного хора «Вильнюс» 12 января в храме С. Иоаннов при Вильнюсском университете состоится премьера масштабного хорового произведения «Балтийская месса».

Это уникальное явление не только для Литвы, но и для всего региона: для совместного творчества свои силы объединили композиторы трех стран Балтии, а произведение исполняют профессиональные хоры в Эстонии, Латвии и Литве. Это произведение посвящается борьбе стран Балтии за независимость и воюющей Украине.

Пятница, 13 января

8.00 — всех жителей Литвы приглашают принять участие в гражданской акции «Память жива, потому что она свидетельствует», зажигая свечи в окнах зданий и тем самым почтить память защитников свободы.

9.00 — состоится возложение цветов к памятнику «Весть», посвященному 11 марта, на площади Независимости.

12.00 — на площади Независимости состоится торжественная церемония поднятия Государственного флага.

12.30 до 14.30 – часы открытых дверей в галереях Сейма.

с 12.30 до 14.30 можно будет посетить мемориал 13 января возле Сейма Литовской Республики.

13.30 — церемония чествования усопших на Антакальнисском кладбище.

17.00 до 03.00 – инсталляция на фасаде Вильнюсского собора в память о погибших за свободу.

17.30 — Св. Месса в Вильнюсском кафедральном соборе.

19.00 – Концерт Вильнюсского Камерного оркестра Св. Христофора и женского хор Вильнюсского культурного центра «Liepos» — «Голос свободы меняет мир!» в костеле Св. Катрины.

Суббота, 14 января

18.00 — спектакль «Черное — белое», посвященный памяти защитников свободы, переместится на высоту 175 метров — в Телебашню.

Во время мероприятий в Вильнюсе будет ограничено движение транспорта

12 января с 18.15 до 21.00 запрещается движение транспортных средств на участке проспекта Гедиминаса от А. Гоштауто до улицы Гинею и на участке улицы Гинею от улицы А. Туменаса до проспекта Гедиминаса.

13 января с 10.30 до 13.00 запрещается движение транспортных средств на участке проспекта Гедиминаса от А. Гоштауто до улицы Гинею и на участке улицы Гинею от улицы А. Тумено до проспекта Гедиминаса.

Торжественные мероприятия пройдут по всей Литве

В этот день по всей Литве проходят различные торжественные и памятные мероприятия и акции — шествия и митинги, памятные службы и церемонии, уроки гражданственности в школах и выставки.

Каунас пригласит вас отметить эту почетную дату накануне. В четверг жителей Каунаса приглашают собраться в саду Военного музея Витаутаса. В пятницу утром на подоконниках будут гореть поминальные свечи. Завершит программу мероприятие, посвященное 13 января, в мемориальном комплексе Каунасского форта IX. Подробная программа мероприятий на сайте самоправления.

Программа мероприятий в Клайпеде здесь.