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РФ инициировала заседание Совбеза ООН по Украине

Фото: wikipedia.org

Постоянное представительство России при ООН инициирует проведение заседания Совета Безопасности всемирной организации по Украине. Об этом накануне сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в Telegram.

«О том, что будет в СБ с нашей подачи по Украине в начале следующей недели я пока распространяться не буду – пусть наши оппоненты пока живут в неведении (хотя мы их уже приучили, что на их «антироссийское» заседание мы стараемся отвечать своим на неудобную для них тему)», – отметил он.

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Помимо этого, указал Полянский, РФ созывает 20 января неформальное заседание Совета Безопасности ООН по «формуле Аррии» по теме декабрьских обстрелов Донбасса якобы со стороны ВСУ.

«Будут интересные докладчики и факты – как известно, на таких встречах, в отличие от формальных заседаний Совета Безопасности, мы можем демонстрировать видео и фото материалы», – подчеркнул он.

В свою очередь, отметил Полянский, японское председательство проведет 12 января открытые дебаты по верховенству права, которые, «судя по распространенной концептуальной записке, в значительной степени будут «заточены» под ситуацию на Украине».

Помимо этого он напомнил, что 13 января западные страны созывают заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине, точная тема которого ими не была сформулирована.

«Подоплека их действий понятна – раз в месяц по поводу и без него протаскивать украинский сюжет в антироссийской окраске в СБ», – добавил Полянский.

Напомним, 26 декабря Украина инициировала процесс исключения РФ из Совбеза ООН и Организации Объединенных Наций в целом.

korrespondent.net

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