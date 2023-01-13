РФ инициировала заседание Совбеза ООН по Украине

Постоянное представительство России при ООН инициирует проведение заседания Совета Безопасности всемирной организации по Украине. Об этом накануне сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в Telegram.
«О том, что будет в СБ с нашей подачи по Украине в начале следующей недели я пока распространяться не буду – пусть наши оппоненты пока живут в неведении (хотя мы их уже приучили, что на их «антироссийское» заседание мы стараемся отвечать своим на неудобную для них тему)», – отметил он.
Помимо этого, указал Полянский, РФ созывает 20 января неформальное заседание Совета Безопасности ООН по «формуле Аррии» по теме декабрьских обстрелов Донбасса якобы со стороны ВСУ.
«Будут интересные докладчики и факты – как известно, на таких встречах, в отличие от формальных заседаний Совета Безопасности, мы можем демонстрировать видео и фото материалы», – подчеркнул он.
В свою очередь, отметил Полянский, японское председательство проведет 12 января открытые дебаты по верховенству права, которые, «судя по распространенной концептуальной записке, в значительной степени будут «заточены» под ситуацию на Украине».
Помимо этого он напомнил, что 13 января западные страны созывают заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине, точная тема которого ими не была сформулирована.
«Подоплека их действий понятна – раз в месяц по поводу и без него протаскивать украинский сюжет в антироссийской окраске в СБ», – добавил Полянский.
Напомним, 26 декабря Украина инициировала процесс исключения РФ из Совбеза ООН и Организации Объединенных Наций в целом.korrespondent.net