Президент: 13 января – День торжества нашего единства и свободы

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotraukos/ Robertas Dačkus

Утром в День защитников свободы Президент Литовской Республики Гитанас Науседа, присоединившись к гражданской акции «Память жива, потому что свидетельствует», вместе с учащимися Вильнюсской Антакальнисской гимназии зажег свечи единства, памяти и победы. Глава государства также принял участие в нетрадиционном уроке гражданственности «Зажжем костер свободы», призванном прославить свободу Литвы и почтить память защитников нации.

«Тридцать два года назад наступило такое же утро: пасмурное, холодное, неуютное. То утро ознаменовался гибелью 14 наших героев, много людей получили ранения. Наверное, никто из нас в то время не ответил на вопрос — что дальше? Не будет ли оно снова растоптано, зло вновь восторжествует над светом? Именно тогда, в те минуты и часы, был дан ответ на вопрос: на этот раз не получится. На этот раз мы сильнее, потому что полны решимости, мы вместе, все как один. Мы готовы пожертвовать всем, если потребуется, даже своей жизнью. Именно поэтому этот день чрезвычайно важен. В этот день Литва возродилась, родилась, чтобы жить вечно», — сказал глава страны, обращаясь к старшеклассникам.