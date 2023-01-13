Президент: 13 января – День торжества нашего единства и свободы

Утром в День защитников свободы Президент Литовской Республики Гитанас Науседа, присоединившись к гражданской акции «Память жива, потому что свидетельствует», вместе с учащимися Вильнюсской Антакальнисской гимназии зажег свечи единства, памяти и победы. Глава государства также принял участие в нетрадиционном уроке гражданственности «Зажжем костер свободы», призванном прославить свободу Литвы и почтить память защитников нации.
«Тридцать два года назад наступило такое же утро: пасмурное, холодное, неуютное. То утро ознаменовался гибелью 14 наших героев, много людей получили ранения. Наверное, никто из нас в то время не ответил на вопрос — что дальше? Не будет ли оно снова растоптано, зло вновь восторжествует над светом? Именно тогда, в те минуты и часы, был дан ответ на вопрос: на этот раз не получится. На этот раз мы сильнее, потому что полны решимости, мы вместе, все как один. Мы готовы пожертвовать всем, если потребуется, даже своей жизнью. Именно поэтому этот день чрезвычайно важен. В этот день Литва возродилась, родилась, чтобы жить вечно», — сказал глава страны, обращаясь к старшеклассникам.
Президент подчеркнул, что сегодня, видя горящие в окнах поминальные свечи, становится очевидным: мы не забыли героев 13 января, мы всегда будем помнить их, потому что их жертвы позволили нам проложить путь в будущее.
«Сегодня, видя множество лиц, молодых и не только, я понимаю, что свобода — самая дорогая ценность для всех нас. Потому что это дает вам возможность мечтать, возможность выбирать и реализовывать свои мечты. Давайте дорожить ею. Поможем сохранить его для нашего все более близкого украинского народа. И мир должен понять, что сегодня происходят чрезвычайно важные вещи, не следует задумываться, чью сторону выбрать. Мы должны оставаться на правильной стороне истории и помочь Украине победить, потому что это будет и наша победа», — сказал глава страны.
По словам Президента, сегодня, чествуя и жертв 13 января, и украинцев, погибших в бою, каждый из нас должен сказать себе: что бы ни случилось, мы сохраним свободу.
Группа по вопросам коммуникации Президентуры ЛР