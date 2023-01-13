Г.Науседа: решимость литовского народа в поддержке Украины – беспрецедентна

«Решимость литовского народа в поддержке Украины – беспрецедентна. 95 процентов жителей Литвы выступают за гуманитарную помощь, 70 процентов населения страны пожертвовали деньги и вещи для Украины. В 2022 году Литовское государство оказало Украине помощь на сумму 660 млн евро, из которых 240 млн евро – военная помощь. Литва будет продолжать эту помощь до победы», — отметил Гитанас Науседа.

Из Литвы в Украину сейчас также едут сотни электрогенераторов и трансформаторов, необходимых для восстановления энергетического сектора страны после российских бомбардировок гражданской инфраструктуры.

«Я горжусь народом Литвы, неправительственными организациями, государственными предприятиями, муниципалитетами – всеми, кто откликнулся на призыв помочь жителям Украины выстоять в эту холодную зиму. Литовские муниципалитеты, к которым я обратился вместе с Красным Крестом месяц назад, уже пожертвовали почти сотню генераторов большой мощности, некоторые из этих муниципалитетов отказались от запланированных рождественских мероприятий, чтобы направить сэкономленные деньги на помощь Украине», — сказал глава Литвы.

Президент также подчеркнул важность помощи, которую оказывают жители Литвы, принимая спасающихся от войны украинских граждан.

«Мы все вместе стремимся к тому, чтобы украинцы в Литве чувствовали себя не военными беженцами, а желанными гостями. В прошлом году по инициативе первых леди Литвы и Украины свои двери в Вильнюсе открыл Украинский центр. Это место, где военные беженцы из Украины могут чувствовать себя как дома – развивать свою культуру, язык и быть вместе. Мы не раз бывали там с Дианой. Мы встретили искренних и чутких людей, которые благодарны за возможность быть в безопасности в Литве, но больше всего на свете они хотят вернуться домой», — сказал глава Литовского государства.

Группа по вопросам коммуникации Президентуры ЛР