Назван регион, в котором развернется битва сверхдержав

Сейчас в этом океане наблюдается пугающая ситуация из-за быстрого таяния льдов, отмечает издание. По данным космического агентства NASA и Национального центра данных по снегу и льду США, площадь льдов сократилась до 3,74 млн квадратных километров, что на 2,48 млн квадратных метров меньше, чем в период с 1981 по 2010 гг. Это второе по величине сокращение с начала наблюдения за льдами океана в 1970 году.

Такая тенденция пробудила амбиции окружающих океан стран, и они стремятся расширить свое влияния в этом регионе.

AlJazeera отмечает, что Россия и Канада входят в число стран, которые получают наибольшую выгоду от разведки нефти и газа в Северном Ледовитом океане. Канада добывает газ и нефть в основном из моря Бофорта, расположенного к северу от Аляски, а Россия добывает нефть и газ в Восточной Сибири и Баренцевом море. В ходе геологоразведочных работ этих государств в Северном Ледовитом океане были открыты более 400 месторождений нефти и газа. Обе страны добывают в общей сложности 2,6 миллиона баррелей сланцевой нефти в сутки, констатирует издание.

Что же касается Норвегии, то по экологическим соображениям она всегда выступала против любых геологоразведочных работ на собственном континентальном шельфе в Северном Ледовитом океане. Однако повышение цен на энергоносители и растущий спрос на газ побудили страну изменить свою политику. В частности, было принято решение, что в начале 2023 года она предоставит международным компаниям лицензии на добычу газа и нефти на континентальном шельфе.

«По данным Геологической службы США (USGS), в океане имеются 90 млрд баррелей нефти, более 1,669 трлн кубометров природного газа и более 44 млрд баррелей сжиженного природного газа. Запасы обнаружены на 84 проц территории у континентального шельфа каждой страны. Эти цифры эквивалентны 22 проц неразведанной нефти в мире. Согласно упомянутому ведомству, судя по всему, Северный Ледовитый океан является самым крупным регионом с неразведанными запасами нефти в мире», — пишет AlJazeera.

Большинство экспертов придерживаются мнения, что западные страны еще не скоро начнут активную разведку месторождений газа и нефти в замерзшем океане. Это крайне дорогостоящий процесс, и заинтересованные игроки в настоящее время не страдают от острого дефицита энергии. Основная причина, которая заставляет страны настороженно относиться к любым российским действиям в регионе — это на самом деле драгоценные металлы. Речь идет в первую очередь о полезных ископаемых, которые в настоящее время используются для производства электромобилей и устройств, использующих возобновляемые источники энергии, в дополнение к железу, цинку, золоту, серебру, углю и драгоценным камням.

Такие ресурсы жизненно необходимы Соединенным Штатам, Канаде и другим промышленно развитым странам, занимающимся производством электромобилей и остальных средств, которым нужно производить электрические батареи. Ситуация складывается таким образом, что Пекин добывает 90 проц подобного ценного металла, а Запад остается зависимым от китайского производства и его главная цель — это лишить его преимущества в данной отрасли.

Россия же годами добивалась увеличения площади континентального шельфа до более чем 703 тыс. квадратных метров в Северном Ледовитом океане, но есть районы, которые пересекаются с континентальным шельфом Канады и Гренландией. Пока стране не удалось доказать, что данный район является продолжением ее континентального шельфа. Согласно международному праву, Москва должна предоставить все практические доказательства, действительно указывающие на это, и только тогда она сможет эксплуатировать имеющиеся там ресурсы.

С 2014 года между Россией и Канадой началась ожесточенная борьба за доказательства на право на расширение площади континентального шельфа, напомнила AlJazeera. В этом году последняя направила два ледокола для сбора данных, подтверждающих претензии страны на площадь в 1,2 миллиона квадратных метров международных вод в Северном Ледовитом океане. Через год Россия подала в ООН пересмотренную заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике за счет присоединения хребта Ломоносова, богатого нефтью. Канада, в свою очередь, также пытается присоединить данную зону к своей территории.