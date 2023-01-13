Индекс паспортов 2023: лидируют Япония, Сингапур и Южная Корея

Фото pexels.com

Опубликован очередной индекс паспортов Henley & Partners, ранее известный как Индекс визовых ограничений (переименован в 2018 году), который анализирует визовые правила 227 стран и территорий мира и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда.

Рейтинг выходит более 5 лет в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (International Air Transport Association, IATA), которая поддерживает самую большую в мире базу туристической информации. Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран, в которые ее граждане могут въезжать без визы.