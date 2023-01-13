Индекс паспортов 2023: лидируют Япония, Сингапур и Южная Корея

Опубликован очередной индекс паспортов Henley & Partners, ранее известный как Индекс визовых ограничений (переименован в 2018 году), который анализирует визовые правила 227 стран и территорий мира и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда.
Рейтинг выходит более 5 лет в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (International Air Transport Association, IATA), которая поддерживает самую большую в мире базу туристической информации. Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран, в которые ее граждане могут въезжать без визы.
В ТОП-5 рейтинга входят Япония (ТОП-1), Сингапур, Южная Корея (ТОП-2), Германия, Испания (ТОП-3), Италия, Люксембург, Финляндия (ТОП-4), Австрия, Дания, Нидерланды, Швеция (ТОП-5).
США в группе стран, занимающих 7-ю строчку рейтинга.
Израиль на 25-й строчке, как и Мексика.
Украина на 36-й строчке, как Макао и Панама.
Россия на 49-й строчке, как Босния и Герцеговина и Микронезия.
Беларусь на 68-й строчке, как и Таиланд.