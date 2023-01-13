Суд ЕС оставил в силе штраф в €20 млн ж/д компании Lietuvos geležinkeliai

В 2008 году госпредприятие Lietuvos gelezinkeliai разобрало 19-километровый участок колеи в направлении Латвии. В результате компания Orlen Lietuva, принадлежащая польскому концерну Orlen и управляющая единственным в странах Балтии нефтеперерабатывающим заводом в литовском городе Мажейкяй, вынуждена была перевозить нефтепродукты в порты Латвии окружным путем или пользоваться Клайпедским портом Литвы.

В Lietuvos gelezinkeliai утверждали, что демонтированный участок находился в аварийном состоянии, а движение по нему было небезопасным. Латвия с этими аргументами не согласилась. Спор дошел до Брюсселя. Еврокомиссия постановила, что литовская госкомпания, воспользовавшись правом контроля над железнодорожной инфраструктурой, демонтажем колеи поставила в невыгодное положение конкурентов из Латвии в сфере грузовых перевозок.

Lietuvos gelezinkeliai оштрафовали на €27,8 млн за нарушение правил конкуренции и обязали восстановить разобранную колею. Эти работы стоимостью €9,4 млн были завершены в конце 2019 года.

Литовская сторона штраф заплатила, однако затем удалось его размер уменьшить на €7,8 млн. Эта сумма была возвращена Литве. Списать оставшиеся €20 млн штрафа не удалось.