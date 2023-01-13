Минобороны опубликовало списки призывников 2023 года

В этом году в список призывников не войдут лица, обучающиеся в вузах — их служба будет отложена на время учебы. Однако желающие выполнить свою конституционную обязанность имеют право приостановить учебу на период постоянной обязательной первоначальной воинской службы или в течение трех лет пройти обучение и пройти подготовку младших офицеров-командиров или пройти службу в Добровольческих силах национальной обороны.

В 2023 году первые призывники приступят к службе в конце февраля, а последние — в начале декабря. Большинство призывников пополнят части в апреле, сентябре и октябре. Всего по годовому плану призыва на службу будет призвано более 3,8 тысячи человек, они будут служить в 18 частях литовской армии.

Ведомство напоминает, что после опубликования списков призывников юноши и девушки в возрасте от 18 до 38 лет, не числящиеся в них, могут подать заявление на прохождение военной службы по собственному желанию.

С 1 января 2023 г. с увеличением размеров пособий военнослужащие, добровольно выбравшие службу и хорошо ее выполнявшие, имеют возможность получить пособие в размере более 3900 евро.

в 2023 году список призывников опубликован здесь: https://sauktiniai.karys.lt