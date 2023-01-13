Женщины впервые с 1976 года смогут участвовать в гонках «Формулы-1» наравне с мужчинами

В текущем сезоне рамках «Академии F1» пройдет 21 гонка. Участие в ней примут 15 автомобилей из пяти команд. На каждую машину «Формула-1» выделит по 156 тысяч долларов, такую же сумму должна будет внести каждая участница из своих средств или за счет грантов.

В «Академию F1» будут набирать гонщиц из картинговых и юношеских гоночных серий. Предполагается, что какое-то время они будут тренироваться на модифицированных автомобилях из F4, а затем переходить в турниры уровня F3 и F2. Спустя 2-3 года после вступления в «Академию» женщины смогут принимать участие в гонках самого престижного уровня, F1, наравне с мужчинами.

«Мы докажем, что женщины-водители обладают всем необходимым для участия в соревнованиях на высоком уровне», — сказал менеджер «Академии F1» и по совместительству исполнительный директор F2 и F3 Бруно Мишель.

Старт программы запланирован на текущий год.

Как отмечает Bloomberg, за всю историю гоночной серии, дебютный сезон которой прошел в 1950 году, в «Формуле-1» приняли участие всего пять женщин. В последний раз в F1 соревновалась итальянская гонщица Лела Ломбарди. В 1976 году она заняла седьмое место на Гран-при в Германии.