Студентам с визами придется покинуть США, если их университеты перейдут на обучение онлайн

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Иностранные студенты, которые получают образование в Соединенных Штатах, должны будут покинуть страну или рисковать депортацией, если их университеты перейдут в режим онлайн, сообщает миграционная служба США.

Этот шаг может затронуть тысячи иностранных студентов, которые приезжают в страну для полного или частичного получения высшего образования. Университеты по всей стране начинают переходить на онлайн-курсы из-за пандемии коронавируса – например, в Гарварде весь образовательный процесс с сентября будет проводиться удаленно, в том числе для студентов, проживающих в кампусе.

Указания Иммиграционной и таможенной службы относятся к обладателям виз F-1 и М-1 (студенческая виза и виза для профессионального обучения). По данным ведомства, в 2019 финансовом году Госдепартамент выдал около 389 тысяч виз типа F и около 9,5 тысяч виз типа М.

Студенты, обладающие неиммиграционными визами F-1 и М-1, посещающие учебные заведения, полностью работающие в режиме онлайн, не могут взять полный онлайн-курс и оставаться в США,- сказано в сообщении Службы иммиграционного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности США.

Виза типа F-1 выдают тем, кто будет изучать язык на языковых курсах, а также участникам программы обучения в академических учебных заведениях США. Визы М-1 – студенческая виза для иностранцев, которые обучаются по неакадемическим программам или программам профессионального обучения.

Исключение составляют университеты, использующие гибридную модель, например, онлайн-курсы и индивидуальные занятия.