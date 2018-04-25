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TOP,Висагинский вестник,Новости,Политика

Суд наказал бывшего мэра Висагинаса тремя годами условного заключения

Фото BFL/Вигинтас Скарайтис

В четверг Панявежский окружной суд наказал бывшего мэра города Висагинаса Далю Штраупайте тремя годами условного заключения за взяточничество, злоупотребление служебным положением и фальсификацию документов. 

Представитель суда по связям с общественностью Йолита Гуделене сообщила BNS, что бывшему мэру избрано наказание в виде трех лет условного заключения, отбывание наказания отложено на три года.

«Суд избрал такое наказание с учетом того, что ранее она не была судима, не имела проступков, работает», – сказала представитель суда. 

Д. Штраупайте также наказана штрафом в размере более 15 тыс. евро, а в течение трех лет переноса срока отбывания наказания она обязана не покидать место проживание без согласия ведомства, выполняющего надзор за отбыванием наказания. 

Кроме того, бывший мэр на три года лишен права назначения на должности в государственных ведомствах. 

«У нее конфисковано имущества на 12.2 тыс. евро, поскольку суд признал, что взятку именно такого размера, или прочую материальную выгоду, она получила», – сообщила представитель суда. 

Другого обвиняемого по делу – акционера компании Active construction management (бывшей Irdaiva) Ирмантаса Кубилюса суд оправдал, признав, что в деле не было собрано достаточно доказательств его вины.  

Глава компании Stouneta Гинтаутас Вайтекунас был признан виновным в торговле влиянием и наказан штрафом в 3,7 тыс. евро.

Суд установил, что бывшая мэр Висагинаса брала взятки у нескольких предпринимателей в обмен на то, чтобы возглавляемые ими компании приглашались для участия в публичных конкурсах, организуемых самоуправлением, а также за поддержание хороших отношений. 

Кроме того, суд пояснил, что по указанию Д. Штраупайте некоторые работники самоуправления в рабочие часы выполняли различную работу в домах бывшего экс-мэра или близких ей лиц.

Ни Д. Штраупайте, ни предприниматели вины не признали. Бывший мэр назвала решение суда политической расправой и обещает обжаловать его. 

В данный момент Д. Штраупайте явялется членом Горсовета Висагинаса, она является членом партии «Союз Свободы Литвы». 

Д. Штраупайте впервые была избрана мэром Висагинаса в 2011 году, а после четырех лет, в 2015 году вновь была избрана на прямых выборах главой самоуправления. 

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