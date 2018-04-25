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Тысячи фанатов Queen спели Bohemian Rhapsody в новом клипе

By Unknownhttps://www.lanacion.com.ar/espectaculos/la-historia-detras-foto-diego-maradona-freddie-nid2186732 https://as01.epimg.net/us/imagenes/2018/11/09/futbol/1541751313_134719_1541751521_noticia_normal.jpg, Public Domain, Link

Тысячи фанатов исполнили песню Bohemian Rhapsody группы Queen. Видеоролик появился на официальном YouTube-канале музыкального коллектива.

Музыканты попросили фанатов исполнить легендарную композицию дома, после чего из маленьких фрагментов смонтировали клип. Стоит отметить, что видео стало результатом конкурса, который проводили в честь того, что оригинальный клип на песню Bohemian Rhapsody набрал более 1 млрд просмотров на видеохостинге.

Всего для клипа исполнили песню более 5 тысяч фанатов.

belta.by
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