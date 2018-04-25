Тысячи фанатов Queen спели Bohemian Rhapsody в новом клипе

Тысячи фанатов исполнили песню Bohemian Rhapsody группы Queen. Видеоролик появился на официальном YouTube-канале музыкального коллектива.

Музыканты попросили фанатов исполнить легендарную композицию дома, после чего из маленьких фрагментов смонтировали клип. Стоит отметить, что видео стало результатом конкурса, который проводили в честь того, что оригинальный клип на песню Bohemian Rhapsody набрал более 1 млрд просмотров на видеохостинге.

Всего для клипа исполнили песню более 5 тысяч фанатов.