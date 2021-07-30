Суд обязал Каунас согласовать маршрут шествия ЛГБТ по Алее Лайсвес

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

В пятницу Региональный окружной административный суд Литвы обязал Каунасское городское самоуправление к 1 сентября согласовать маршрут шествия ЛГБТК+ по Алее Свободы (Лайсвес), сообщил портал новостей 15min.lt.

По мнению судей, нельзя запрещать мирные собрания граждан.

Суд обязал самоуправления согласовать маршрут шествия, которое начнется на Площади независимости. По мнению суда, мэрия не доказала, что при проведении шествия только по алее может быть нарушен общественный порядок. Отказавшаяся согласовывать этот маршрут мэрия нарушила конституционное право.

Решение суда мэрия может обжаловать в течение 30 дней.

Решение мэрии Каунаса отказать в проведении шествия 4 сентября обжаловал в суде Первомайский профсоюз.