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На полигоне в Руднинкай планируется поселить 800 незаконных мигрантов, первые 380 из них в четверг были доставлены на место, сообщило Министерство внутренних дел (МВД) Литвы.

Министерство также успокаивает местных жителей тем, что мигрантов будут привозить постепенно, учитывая ситуацию в сфере безопасности, в городе будут усилены полицейские отряды.

«Мы общались с представителями жителей, я заверил, что у нас есть планы поселить на Руднинском полигоне около 800 незаконных мигрантов. Я сказал, что их начнут свозить сюда в ближайшее время и постепенно, чтобы оценить ситуацию в сфере безопасности в этом населенном пункте», – цитируются в пресс-релизе слова встретившегося с местными жителями замминистра Виталия Дмитреева.

«Мы понимаем беспокойство людей, однако делаем все возможное, чтобы его было меньше. Мы далее постоянно общаемся с местными жителями, сенюнией Рудникай, будем предоставлять всю информацию, советоваться, искать общие решения», – заверил вице-министр.

Министерство отмечает, что мигрантов постоянно охраняет Служба общественной безопасности, в городе усиливаются полицейские патрули.

В пятницу на организованной в сейме пресс-конференции жители Руднинкай отметили, что не чувствуют себя в безопасности в связи с поселяемыми на полигоне незаконными мигрантами. Они просили у властей позаботиться об освещении городка, раздаче пожилым людям кнопок помощи, обеспечения их мобильной связью, требовали, чтобы вся территория, где будут поселены мигранты, была огорожена.

Ранее на этой неделе, в понедельник вечером несколько протестующих против поселения в Руднинкай мигрантов, блокировали дорогу на полигон. Полиции пришлось растаскивать их силой.

Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию. Литовские должностные лица придерживаются мнения о том, что наплыв мигрантов — организованная Минском акция против Литвы.