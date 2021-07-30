В лагерь для мигрантов в Руднинкай доставлены водометы и бронетехника

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В пятницу к месту проживания нелегальных мигрантов на полигон Руднинкай были доставлены водометы и бронетехника.

Об этом BNS сообщила пресс-секретарь министра внутренних дел Лина Лауринайтите-Григене.

По ее словам, это делается в тактических и профилактических целях.

«Водометы и несколько бронемашин — одна из тактических, профилактических мер, предусмотренных сотрудниками. И это обычное дело в лагерях такого размера », — сказала представитель министра.

На полигоне в Руднинкай планируется поселить 800 незаконных мигрантов, первые 380 из них в четверг были доставлены на место, сообщило Министерство внутренних дел (МВД) Литвы

Обещано, что в лагере будут усилены полицейские силы, а мигранты будут постоянно охраняться сотрудниками отдела внутренних дел.

В этом году границу Беларуси с Литвой пересекли более 3000 нелегальных мигрантов, в десятки раз больше, чем за весь 2020 год.

Литва объявила чрезвычайное положение в связи с увеличением нелегальной миграции. Официальные лица страны считают, что усиление миграционных потоков — это организованная акция минского режима против Литвы.

На заседании в пятницу правительство перераспределило 2,2 миллиона евро и выделили их на выплату зарплат работникам, работающим с мигрантами, включая и прибывших недавно нелегальных мигрантов из Беларуси.

В Литву прибыли еще 60 представителей Frontex в связи с миграционным кризисом

В Литву прибыли дополнительные 60 работников Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex, которые будут помогать в борьбе с миграционным кризисом, сообщило агентство в пятницу.

«В целом в данный момент агентство дислоцировало в Литве 100 должностных лиц, 30 патрульных автомобилей и два вертолета», – говорится в сообщении.

На следующей неделе Вильнюс посетят и эксперты Европейского центра возврата мигрантов Frontex, которые поделятся информацией о координируемых агентством операциях по возврату, будет обсуждаться помощь литовским должностным лицам.

Прибывшие в пятницу в Литве европейские должностные лица вместе с литовскими коллегами будут обеспечивать охрану границы, регистрировать и идентифицировать мигрантов, которые незаконно пересекают границу Евросоюза, говорится в сообщении.

Выслушав инструктаж об имеющейся ситуации, в выходные дни должностные лица направятся на назначенные им места работы.

Информация ЛК по сообщению BNS