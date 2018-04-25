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Суд оправдал Р.Паксаса, Г.Вайнаускаса, А.Ю.Забулиса

Фото предоставлено

В среду Вильнюсский окружной суд оправдал обвиняемых в торговле влиянием бывшего лидера партии «Порядок и справедливость» Роландаса Паксаса,  главу медиагруппы Lietuvos rytas Гедвидаса Вайнаускаса, предпринимателя Антанаса Юозаса Забулиса. 

Об этом в среду BNS сообщила представитель суда по связям с общественностью Лина Немейкайте. 

По ее словам, рассматривавший дело суд постановил, что обвиняемые не совершили деяний, имеющих признаки преступления или уголовного проступка.

Суд также отменил применявшуюся в отношении А. Ю Забулиса меру пресечения – подписку о невыезде. 

В длившемся четыре года процессе Р. Паксас и Г. Вайнаускас, а также предприниматель А.Й. Забулис обвинялись в торговле влиянием. Они отрицали вину и просили об оправдании. 

Прокуроры предлагали наказать Г. Вайнаускаса лишением свободы сроком на 3 года и отсрочкой наказания на два года, а также штрафом в размере более 26 тыс. евро. Р. Паксасу было предложено назначить три года и два месяца лишения свободы с отсрочкой наказания на два года и два месяца. В следующем эпизоде дела о торговле влиянием прокурор предложил оштрафовать обвиняемого бизнесмена Антанаса Юозаса Забулиса более чем на 24 тыс. евро.

Р. Паксас и Г. Вайнаускас обвиняются в том, что в 2015 году за взятку размером 15 тыс. евро политик пообещал повлиять на инспектора по строительству, чтобы тот выдал разрешение на использование магазина в Пренай. Г. Вайнаускас говорил, что проводил журналистское расследование, в то время как Паксас утверждал, что дело направлено на исключение его из сферы политики. 

Политик и предприниматель назвали дело политическим и пиар-спектаклем правоохранительных органов, а также связали его с влиянием экс-президента Дали Грибаускайте. 

Правоохранительные органы также подозревали, что Вайнаускас мог воспользоваться своим влиянием для того, чтобы Служба расследования финансовых преступлений прекратила расследование одного дела о мошенничестве.

Постановление этого суда в течение 20 дней может быть обжаловано в Апелляционном суде Литвы. 

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