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TOP,Новости,Общество

Суд отклонил жалобу А.Паляцкиса на продление ареста

В понедельник Литовский Апелляционный суд  (ЛАС) отклонил желобу на продление ареста еще на три месяца подозреваемого в шпионаже политика Альгирдаса Паляцкиса, сообщила BNS представитель суда по связям с общественностью Вилма Буденене. 

Адвокат подозреваемого Альгис Петрулис сообщил BNS, что осужденный просил отменить избранную меру пресечения. 

«Это избыточная мера, более того, ранее арест был продлен  на два месяца и внезапно, без всяких новых обстоятельств, заявляют о трех месяцах. Такой нелогичный аргумент», – сказал он.

По словам адвоката, А. Паляцкиса уже 480 дней содержат в одиночной камере 

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В декабре Каунасский окружной суд принял решение, продлить еще на три месяца меру пресечения  Альгирдаса Паляцкиса.

Подозреваемый находится под стражей с октября 2018 года. Он не признает свою вину.

Прокурор Вилма Видугирене ранее заявила, что досубное расследование, в котором предъявлены подозрения А. Паляцкису, планируется завершить к весне.

По ее словам, расследование затянулось по причине большого объема материалов дела: в нем анализируются электронные носители данных, тысячи писем. В деле также были назначены несколько экспертиз. 

Этот политик вместе с неназванной «сетью лиц» подозревается в незаконном сборе информации в пользу России о должностных лицах и судьях, расследовавших дело о событиях 13 января 1991 года и прочей информации.

Правоохрана сообщила об идущем расследовании в декабре прошлого года, но до сих пор почти не предоставляет информации по делу. 

Фигурирующие в расследовании лица подозреваются в том, что по поручению ФСБ России собирали информацию о должностных лицах, прокурорах, судьях Литвы, имеющих отношение к расследованию дела о событиях 13 января 1991 года.

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