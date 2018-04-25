Превентивные беседы с разведкой облегчили бы доказательство вины

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Превентивные беседы разведки, которые предлагает узаконить президент Литвы Гитанас Науседа, призваны облегчить доказательство вины в суде, заявил советник главы государства.

Бывший сотрудник Департамента Госбезопасности Айнис Разма, работающий в группе советников по нацбезопасности президента, утверждает, что в данный момент не регламентируемые беседы сложно признать доказательствами в суде, поскольку лицо, привлеченное к правовой ответственности, может их отрицать.

«Есть определенный аспект правового обязательства: если я встречусь с вами как сотрудник разведки, за чашкой кофе, скажу, что вам грозит опасность, вы скажете спасибо, и продолжите контакты (…), а следователю или суду вы можете сказать, что вас не предупреждали, поскольку нет никаких доказательств», – заявил во вторник президентский советник в интервью радиостанции Ziniu radijas.

«Когда есть превентивная беседа, человеку излагается его ситуация, его знакомят, информируют, и он должен подписать. То есть, фиксируется, что он ознакомлен, возникает определенная обязанность, фиксируется сам факт», – добавил он.