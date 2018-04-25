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Превентивные беседы с разведкой облегчили бы доказательство вины

  • Nuotrauka pixabay.com

Превентивные беседы разведки, которые предлагает узаконить президент Литвы Гитанас Науседа, призваны облегчить доказательство вины в суде, заявил советник главы государства.  

Бывший сотрудник Департамента Госбезопасности Айнис Разма, работающий в группе советников по нацбезопасности президента, утверждает, что в данный момент не регламентируемые беседы сложно признать доказательствами в суде, поскольку лицо, привлеченное к правовой ответственности,  может их отрицать. 

«Есть определенный аспект правового обязательства: если я встречусь с вами как сотрудник разведки, за чашкой кофе, скажу, что вам грозит опасность, вы скажете спасибо, и продолжите контакты (…), а следователю или суду вы можете сказать, что вас не предупреждали, поскольку нет никаких доказательств»,  – заявил во вторник президентский советник в интервью радиостанции Ziniu radijas.

«Когда есть превентивная беседа, человеку излагается его ситуация, его знакомят, информируют, и он должен подписать. То есть, фиксируется, что он ознакомлен, возникает определенная обязанность, фиксируется сам факт», – добавил он.

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Г. Науседа предложил узаконить возможность для разведывательных служб вызывать жителей для превентивных бесед.

Такое положение включено в представленные президентом в пятницу поправки к Закону о разведке.

Согласно проекту, сотрудники разведслужб смогут вызывать граждан для превентивных бесед, если у них есть «данные о том, что человек может быть связан (…) с деятельностью, которая может повышать риск или представлять угрозу для национальной безопасности или государственных интересов Литвы».

А. Разма заверил, что эти положения будет применяться для предупреждения граждан о действиях враждебных разведслужб. Критики же утверждают, что формулировка закона слишком абстрактна, и может интерпретироваться широко. 

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