Суд признал обоснованным иск СП-2 против газовой директивы ЕС

«Nord Stream 2 AG отдельно обеспокоена условиями исключения или отступления, измененными или включенными в изменяющую директиву, в результате чего ее иск об аннулировании должен быть признан обоснованным в пределах этой отдельной обеспокоенности», — сказано в решении суда.

Напомним, в Германии остановили сертификацию Северного потока-2 еще до начала вторжения РФ в Украину, а после начала войны в США заявили, что СП-2 теперь «мертв».

Директива вступила в силу в 2019 году. Документ распространяет правила внутреннего рынка природного газа на трубопроводы третьих стран. Так документ распространил нормы Третьего энергопакета ЕС на газопроводы, которые приходят из других стран. В 2020 году суд отклонил иск оператора Северного потока об обжаловании директивы. В 2021 году компания пыталась получить освобождение от действий директивы в Германии, но проиграла суд.