Суд признал обоснованным иск СП-2 против газовой директивы ЕС

Суд Евросоюза признал иск компании-оператора Северного потока-2 Nord Stream 2 AG в отношении газовой директивы ЕС «частично допустимым». В результате суд отменил предыдущее решение, которое отклоняло иск. Соответствующее решение суда было опубликовано во вторник, 12 июля.
Как следует из документа, апелляцию вернули на рассмотрение в суд общей юрисдикции ЕС.
«Nord Stream 2 AG отдельно обеспокоена условиями исключения или отступления, измененными или включенными в изменяющую директиву, в результате чего ее иск об аннулировании должен быть признан обоснованным в пределах этой отдельной обеспокоенности», — сказано в решении суда.
Напомним, в Германии остановили сертификацию Северного потока-2 еще до начала вторжения РФ в Украину, а после начала войны в США заявили, что СП-2 теперь «мертв».
Директива вступила в силу в 2019 году. Документ распространяет правила внутреннего рынка природного газа на трубопроводы третьих стран. Так документ распространил нормы Третьего энергопакета ЕС на газопроводы, которые приходят из других стран. В 2020 году суд отклонил иск оператора Северного потока об обжаловании директивы. В 2021 году компания пыталась получить освобождение от действий директивы в Германии, но проиграла суд.korrespondent.net