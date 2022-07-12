Главком ВС посетил литовских военных на учениях в Германии

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«Участвуя в этих учениях, литовская армия преследует две цели, во-первых, стратегическая цель — согласование планов обороны вместе с союзниками, а вторая — тактическая выгода, когда мы вместе тренируемся и понимаем друг друга с полуслова. Совместимость достигается благодаря трем основным вещам – согласованной технике, процедурам и совместным тренировкам», – цитируется в пресс-релизе генерал-лейтенант Рупшис.

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Командующий армией участвовал в презентациях боевых операций дивизии, посетил штабы бригад и районы операций, встретился с военнослужащими.

Он также встретился с командиром 10-й танковой дивизии немецкой армии генерал-майором Рупрехтом фон Бутлером и обсудил с ним итоги учений и возможности будущего сотрудничества.

«В ходе сегодняшних учений, действуя как объединенная дивизия, мы усваиваем процедуры действий, чтобы в будущем мы могли тесно сотрудничать. Очень приятно на этих учениях командовать и бригадой Gelezinis vilkas из Литвы, с которой мы плечом к плечу тренируемся действовать на поле боя», — сказал для пресс-релиза немецкий генерал.

Учения «Быстрый меч» организуются немецкой армией каждый год. В 2021 году они проходили в Литве, их участники тренировались передислоцировать штабы и элементы командования в передовой район НАТО.

Сценарий учений на 2022 год разработан с упором на противодействие гибридным угрозам и проведение высокоинтенсивных операций коллективной обороны. Все реальные боевые действия моделируются с помощью компьютерных систем.

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