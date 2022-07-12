В пятницу Еврокомиссия представит 7-й пакет санкций против России

15 июля Европейская комиссия направит государствам-членам ЕС предложения по седьмому пакету санкций против России. Ожидается, что в него будут включены: эмбарго на российское золото и высокотехнологичные товары.
Также европейские политики отмечают необходимость устранить пробелы в предыдущих пакетах санкций. Кроме того, в черный список планируется внести более 50 человек, в основном семьи олигархов и кремлевских чиновников. Но согласно предварительной информации, данный пакет санкций не будет включать в себя эмбарго на импорт газа из России, что давно является требованием Польши, а также стран Балтии и Скандинавии.
Официальные представители ЕС сообщили, что они ожидают, что пакет будет утвержден до конца июля.
Польша также вновь призвала ввести пошлины на импорт российской нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба», который был выведен из-под санкций и используется Венгрией, Чехией и Словакией. По мнению Варшавы, это искажает конкуренцию на рынке ЕС, поскольку эти три страны, в отличие от других, имеют доступ к более дешевой нефти.
Ранее ЕС уже принял 6 пакетов ограничительных мер против РФ.