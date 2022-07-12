В пятницу Еврокомиссия представит 7-й пакет санкций против России

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15 июля Европейская комиссия направит государствам-членам ЕС предложения по седьмому пакету санкций против России. Ожидается, что в него будут включены: эмбарго на российское золото и высокотехнологичные товары.

Также европейские политики отмечают необходимость устранить пробелы в предыдущих пакетах санкций. Кроме того, в черный список планируется внести более 50 человек, в основном семьи олигархов и кремлевских чиновников. Но согласно предварительной информации, данный пакет санкций не будет включать в себя эмбарго на импорт газа из России, что давно является требованием Польши, а также стран Балтии и Скандинавии.