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Суд сократил штраф В. Титову за оскорбление памяти лидера партизан

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TOP,Клайпедский Вестник,Новости,Общество

Суд сократил штраф В. Титову за оскорбление памяти лидера партизан

Фото Вячеслав Титов/ facebook.com

Клайпедский окружной суд в четверг сократил штраф, назначенный политику портового города Вячеславу Титову за неуважение к командиру партизан Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу.

В мае этого года Клайпедский районный суд присудил В.Титову штраф в размере 12 тыс. евро за проявленное им неуважение к имени командира партизан, однако суд апелляционной инстанции снизил его до 10 тыс. евро.

Прокурор просил назначить более суровое наказание осужденному — условное лишение свободы.

В.Титов просил оправдать его и дать новую оценку историческим фактам и доказательствам, собранным по делу. Он утверждает, что подвергается преследованиям за высказанное мнение.

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Суд решил отклонить обе апелляционные жалобы, но снизил назначенный штраф. 

Расследование действий политика началось в июле прошлого года, когда Титов в дискуссии об увековечении памяти А.Раманаускаса-Ванагаса ложно заявил, будто по инициативе партизанского лидера было убито 8000 граждан и детей.

В.Титов утверждает, что полагался на решение советского суда, но историки подчёркивают, что это было политически сфабрикованное дело, и при расследовании деятельности партизан нельзя основываться исключительно на делах их палачей из КГБ.

В послевоенный период А.Раманаускас руководил вооружённым сопротивлением Литвы против советской оккупации.

BNS
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