Суд сократил штраф В. Титову за оскорбление памяти лидера партизан

Клайпедский окружной суд в четверг сократил штраф, назначенный политику портового города Вячеславу Титову за неуважение к командиру партизан Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу.

В мае этого года Клайпедский районный суд присудил В.Титову штраф в размере 12 тыс. евро за проявленное им неуважение к имени командира партизан, однако суд апелляционной инстанции снизил его до 10 тыс. евро.

Прокурор просил назначить более суровое наказание осужденному — условное лишение свободы.

В.Титов просил оправдать его и дать новую оценку историческим фактам и доказательствам, собранным по делу. Он утверждает, что подвергается преследованиям за высказанное мнение.