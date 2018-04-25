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TOP,Сегодня в мире

Турция ответит на санкции США

Photo by Österreichisches Außenministerium on Foter.com / CC BY

Турция готова ответить на любые санкции США из-за операции в Сирии. Об этом сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время выступления в парламенте, сообщает NTV.

«В сегодняшней ситуации нашу решимость никак не нарушат никакие санкции или угрозы. Мы видим, что Трамп из-за давления его истеблишмента делает против нас некоторые шаги. На эти санкции мы обязательно дадим соразмерный ответ, примем соответствующие меры», — отметил министр.

Он назвал политику американского руководства «односторонней и неспособной изменить принципиальность Турции».

«Когда на повестке дня обеспечение нашей национальной безопасности, все остальное — это мелочи», — добавил Чавушоглу.Ранее сообщалось, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении Турции. Пока что в списке мер оказались министерства обороны и энергетики Турции, а также главы этих министерств и зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития. Американский лидер также заявил, что приостанавливает переговоры с Анкарой о торговом соглашении и повышает до 50% ввозные пошлины на турецкую сталь.

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Напомним, 9 октября Турция начала новую операцию в Сирии под названием Источник мира.

Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы. Эту территорию Анкара намерена очистить от бойцов курдских военизированных формирований.

korrespondent.net
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