Судьба мигрантов

Заместитель министра сообщил, что в настоящее время правительство говорит об изменениях в законодательстве, которые предоставят мигрантам больше свободы, позволят оказывать им всестороннюю помощь и поддержку.

«Условия как в лагерях, которыми мы управляем, так и в лагерях, находящихся в ведении Министерства социальной защиты и труда, значительно улучшились, но мы считаем, что дискуссии относительно социального положения этих людей должны продолжаться, и на сегодняшний день обсуждается изменение закона о правовом статусе иностранцев», — сказал политик.

Заместитель министра повторил, что правительство намерено помочь тем мигрантам, чье пребывание в Литве не будет ограничено, т.е. лицам, которым будет разрешено покинуть центры регистрации иностранцев. Правда, он намекнул, что, несмотря на то что некоторые мигранты, скорее всего, будут освобождены, они все равно останутся под контролем.

«Не будет такого, чтобы они вышли и отправились в никуда, без жилья, без еды. В любом случае эти вопросы будут по-прежнему решаться, просто у этих лиц будет больше прав – они смогут уехать, вернуться в центр, возможно, рассчитывать на помощь своих знакомых, но все это будет контролироваться», — подчеркнул заместитель министра.

Он не исключил, что часть мигрантов будет стремиться уехать в страны Западной Европы, но, по словам В. Дмитриева, другая часть останется в Литве, поэтому правительство рассмотрит «интеграционные пакеты».

«Статистика показывает, что около 20% задержанных мигрантов или тех, чье право на выезд ограничено, по-прежнему остаются в государствах, в которые они прибыли», — сказал он.

При этом В. Дмитриев напомнил, что параллельно с интеграцией будет продолжаться процесс возвращения нелегальных мигрантов в страны их происхождения.

По его словам, в настоящее время в литовских центрах размещения иностранцев осталось около 2,5 тыс. человек.

Следует отметить, что сейчас государство столкнулось с последствиями двух миграционных кризисов. В 2021 году 4,3 тыс. граждан третьих стран незаконно пересекли государственную границу Литвы, что в несколько раз больше, чем в 2020 году. Именно размещение мигрантов и предоставление необходимых им услуг вызвало наибольшие трудности в связи с чрезвычайной ситуацией.

По данным Службы охраны госграницы, в минувшие пятницу и субботу на границе с Беларусью не пришлось разворачивать мигрантов, которые пытались незаконно попасть в Литву, пишет lrt.lt. По данным пограничников, в воскресенье четыре мигранта предприняли попытку незаконно перейти границу.

На минувшей неделе, в четверг, пограничники развернули 19 нелегалов, в среду сотрудникам Службы охраны госграницы на границе с Беларусью не пришлось разворачивать мигрантов, во вторник они не пропустили 20 человек, в понедельник – 10, в воскресенье – 26.

В этом году сотрудники Службы охраны госграницы не впустили в страну 1 867 мигрантов. Латвийские пограничники в этом году развернули 2 633 мигранта, польские – 5 171.

В начале войны в Украине в Литву устремились беженцы из этой страны. Поступило больше, чем ожидалось, – на данный момент в стране зарегистрировано почти 54 тысячи беженцев с Украины. Литва занимает третье место в Европе по соотношению населения страны к принятым украинцам.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ