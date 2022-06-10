Осторожно, скутер!

По вине нетрезвых водителей произошло 3 ДТП, в которых пострадали 4 человека.

По сравнению со статистикой за аналогичную неделю прошлого года, согласно предварительным данным, в этом году произошло на 1 ДТП больше, пострадало на 8 человек больше, погибло на 1 человека меньше.

Всего в этом году (до 2 июня включительно) на дорогах страны погибли 40 человек (на 13, или на 25%, меньше, чем за такой же период 2021 г.).

Полиция констатирует рост количества несчастных случаев с участием едущих на немоторизованном транспорте: на велосипедах, скутерах, мопедах. По данным дорожной полиции, большая часть несчастных случаев происходит по следующим причинам: столкновение на перекрестке, неопытность водителя, превышение скорости, алкоголь.

Начинающие водители могут снизить риск попасть в аварию, если будут передвигаться в пределах своих возможностей. Это означает, что надо двигаться со скоростью, которая обеспечивает вам полный контроль над скутером, а также избегать маршрутов, которые требуют навыков езды (извилистые повороты, рыхлый гравий, узкие мосты), пока вы не наберетесь опыта. Будьте особенно осторожны в ночное время и в дождь, предупреждают сотрудники дорожной полиции.

Дорожная полиция информирует, что в июне на дорогах страны планируется проводить следующие меры полицейского превентивного контроля за участниками дорожного движения:

до 10 июня — контроль за опасным и хулиганским вождением, маневрированием, поворотами в запрещенных местах, проездом перекрестков, соблюдением правил светофора. Контроль неуправляемой деятельности водителей (использование мобильных устройств и т.д.).

13-19 июня — контроль за управлением грузовиками и автобусами (операция Truck & Bus). Это инструмент, инициированный Европейской сетью дорожной полиции (ROADPOL), и он будет применяться силами дорожной полиции во многих европейских странах.

20-22 июня — контроль за применением обязательных мер безопасности (ремни безопасности, специальные детские кресла (удерживающие системы), защитные каски).

24-27 июня — проверка транспортных средств, в том числе велосипедов, электросамокатов, трезвости водителей, наличия наркотиков или других психоактивных веществ.

Региональные комиссариаты полиции могут организовать дополнительные контрольные мероприятия в отношении участников дорожного движения с учетом аварийной ситуации на поднадзорной территории.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ