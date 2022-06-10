Полиция: работа – по новой модели

После осуществления реформы вильнюсская полиция начала работать по новой модели – после упразднения трех полицейских подразделений и их объединения в Совет реагирования одни и те же полицейские принимают заявления от граждан и начинают расследование, сообщает BNS.
«Раньше в Вильнюсе приезжал один экипаж, потом другой — чтобы зарегистрировать происшествие. По новой модели приезжают сотрудники полиции, и они уже не вызывают еще один экипаж — осуществляют все необходимые процедуры, собирают материал и начинают досудебное расследование. Удачно-неудачно, пока сказать не могу, наверное, нужно время для оценки изменений — что работает, что не работает, какие риски», — сказал BNS заместитель генерального комиссара полиции Арунас Паулаускас.
Из-за реформы некоторые вильнюсские полицейские решили уйти со службы — из полиции уволились 57–58 полицейских, более 30 — из подразделения Vytis, которое охраняло посольства и никогда не выезжало на вызовы.
По словам А. Паулаускаса, сотрудники полиции воспользовались возможностью получить компенсацию, у большинства из них стаж работы в полиции составлял несколько десятков лет.
«Наверное, пенсионного возраста не достигли пять-шесть человек, мы сейчас активно ищем новичков», — сказал BNS заместитель генкомиссара.
По его словам, сейчас, когда приоритет предоставляется реагированию на происшествия, привлекаются сотрудники территориальных комиссариатов полиции.
«Мы сделаем все возможное, чтобы люди не чувствовали нехватки сотрудников. Я думаю, граждане будут рады тому, что их обслуживает один экипаж и им не придется ждать второго или третьего», — сказал он.
Он прогнозировал, что восполнить недостаток кадров удастся в течение полугода.
Полиция заявляет, что изменения направлены на дальнейшее сокращение количества должностей в офисе, направление офисных работников для оказания помощи жертвам преступлений и розыска подозреваемых, а также повышение квалификации и заработной платы полицейских. Реформа коснется и Управления дорожной полиции Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа – создан Отдел дорожной полиции.
Его сотрудники не будут регистрировать ДТП, расследовать их, а сосредоточатся на безопасности дорожного движения — проверках на трезвость, измерении скорости, т.е. на предупреждении грубых нарушений ПДД, приводящих к серьезным ДТП.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ