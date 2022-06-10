Полиция: работа – по новой модели

Из-за реформы некоторые вильнюсские полицейские решили уйти со службы — из полиции уволились 57–58 полицейских, более 30 — из подразделения Vytis, которое охраняло посольства и никогда не выезжало на вызовы.

По словам А. Паулаускаса, сотрудники полиции воспользовались возможностью получить компенсацию, у большинства из них стаж работы в полиции составлял несколько десятков лет.

«Наверное, пенсионного возраста не достигли пять-шесть человек, мы сейчас активно ищем новичков», — сказал BNS заместитель генкомиссара.

По его словам, сейчас, когда приоритет предоставляется реагированию на происшествия, привлекаются сотрудники территориальных комиссариатов полиции.

«Мы сделаем все возможное, чтобы люди не чувствовали нехватки сотрудников. Я думаю, граждане будут рады тому, что их обслуживает один экипаж и им не придется ждать второго или третьего», — сказал он.

Он прогнозировал, что восполнить недостаток кадров удастся в течение полугода.

Полиция заявляет, что изменения направлены на дальнейшее сокращение количества должностей в офисе, направление офисных работников для оказания помощи жертвам преступлений и розыска подозреваемых, а также повышение квалификации и заработной платы полицейских. Реформа коснется и Управления дорожной полиции Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа – создан Отдел дорожной полиции.

Его сотрудники не будут регистрировать ДТП, расследовать их, а сосредоточатся на безопасности дорожного движения — проверках на трезвость, измерении скорости, т.е. на предупреждении грубых нарушений ПДД, приводящих к серьезным ДТП.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ