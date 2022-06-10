Пляжный сезон в столице

«Важно, чтобы можно было добраться к пляжам на общественном транспорте или на велосипеде. Однако не менее важна инфраструктура, адаптированная к различным группам интересов, — пирсы для купания, велосипедные дорожки и стоянки, пешеходные тропы, фитнес-центры, душевые, туалеты, места для пикника», — отметил Андрюс Гришкявичюс, руководитель компании Grinda, которая обустраивает и обслуживает общественные пляжи Вильнюса.

Как информирует ЗАО Grinda, пляж на реке Воке в Григишкес популярен среди жителей этого района. В этом году он был расширен, привезли новый песок, установили раздевалку и специальный пост для спасателей. Кроме того, обновили зону отдыха со столиками и мангалами.

Пляж в парке Вингис — единственный столичный пляж, куда можно приходить с собаками. В этом месте расширили песчаную зону, установили раздевалку, появится зона со столами и стационарными мангалами. Как и на других пляжах, здесь будет дежурить спасатель.

Пляжи озер Бальсяй, Шилас и Гилужис приспособлены для отдыха инвалидов.

Пляж Жирмунай расположен в центральной части города у реки Нерис, куда легко добраться на общественном транспорте, пешком или на велосипеде. На пляже оборудованы дорожки для людей с ограниченной подвижностью, в зоне для пикника есть специальные столы для них, зона для купания — взрослые и дети с ограниченной подвижностью смогут воспользоваться специальной пляжной тележкой — безопасно нырять в воду и наслаждаться летними развлечениями. В этом году пляж был награжден Голубым флагом.

Пляж Бальсяй (Зеленые озера) — один из самых больших и популярных общественных пляжей Вильнюса с развитой инфраструктурой активного отдыха. Мостки приспособлены для купания и обучения гребле, предоставляется в аренду оборудование для отдыха и здоровья. Легко добраться на общественном транспорте, велосипеде и пешком. Инфраструктура частично адаптирована для людей с ограниченной подвижностью. В этом году пляж был награжден Голубым флагом.

Два валакампяйских пляжа спрятаны в сосновых лесах Антакальниса у реки Нерис. Легко доступны на общественном транспорте или велосипедах, они отличаются особенно большой площадью спортивных площадок — здесь есть 6 площадок для пляжного волейбола, футбольное поле и баскетбольная площадка. На втором пляже в Валакампяй есть отдельная зона для нудистов.

Два пляжа озера Тапеляй расположены рядом с небольшим, очень чистым лесным озером чуть дальше от центра столицы. Доступны на машине, общественном транспорте или велосипеде. Есть место для рыбалки для людей с ограниченными физическими возможностями.

Пляжи озера Шилас расположены на лесном озере недалеко от центра города. Летом на северном участке озера открыта трасса для водных лыж. На западном — есть пляж для людей с ограниченной подвижностью.

Пляжи озер Гилужис и Салоте находятся недалеко от большого и растущего района Пилайте. Легко добраться на общественном транспорте, велосипеде или пешком. Пляж Гилужис частично адаптирован для людей с ограниченными физическими возможностями, в этом году здесь расширили зону активного отдыха.

ЗАО Grinda отмечает, что перед сезоном были взяты пробы воды на всех пляжах, результаты отвечают гигиеническим нормам. На пляжах столицы до конца пляжного сезона (15 сентября) с 8 до 20 часов будут работать 40 спасателей.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt