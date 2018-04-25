Судно с мигрантами затонуло у берегов Сенегала, погибли 140 человек

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По меньшей мере 140 мигрантов утонули в Сенегале в результате самого смертоносного кораблекрушения, зарегистрированного в мире этом году. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Международной организации по миграции (МОМ).

Судно направлялось к Канарским островам Испании, однако загорелось через несколько часов после отплытия из Мбура, прибрежного города в западном Сенегале, прежде чем затонуть возле Сен-Луи на северо-западном побережье страны. Согласно сведениям МОМ, на судне находились около 200 человек. Военно-морские силы Сенегала и Испании, а также рыбаки, находившиеся поблизости, сумели спасти 59 человек, а также извлекли из воды останки еще 20.

«МОМ глубоко опечалена этой трагедией, которая произошла после четырех кораблекрушений, зафиксированных в центральном Средиземноморье на минувшей неделе, и еще одного, 27 октября, в Ла-Манше», — говорится в заявлении организации. По оценкам МОМ, количество лодок-мигрантов, отправляющихся из Западной Африки на Канарские острова, в этом году увеличилось более чем в четыре раза и достигло 11 тыс.

«Мы призываем к единству между правительствами, партнерами и международным сообществом, чтобы ликвидировать сети торговли людьми и контрабанды, которые используют в основном отчаявшуюся молодежь», — сказал в заявлении глава миссии МОМ в Сенегале Бакари Думбия.

Правительство Сенегала и представители МОМ направились в Сен-Луи для оказания немедленной помощи выжившим при кораблекрушении.