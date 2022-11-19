Суду передано дело гражданина Польши, перевозившего нелегалов

Дело 24-летнего гражданина Польши, перевозившего через границу нелегальных мигрантов, передано в Вильнюсский окружной суд, сообщила Генеральная прокуратура Литвы.
По данным досудебного расследования, утром 22 июля этого года сотрудники Вильнюсского подразделения Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) пытались остановить для проверки грузовой микроавтобус Fiat Dukato с польскими регистрационными номерами в Швенченском районе.
Когда машина не остановилась, они начали ее преследовать. Маршрутка остановилась только после въезда в лес после получасовой напряженной погони. Молодой водитель выскочил из машины и убежал, но был задержан сотрудниками СОГГЛ.
Открыв заднюю дверь грузового отсека микроавтобуса, пограничники увидели сидящих на полу 28 человек. Выяснилось, что гражданин Польши незаконно перевозил в микроавтобусе иностранцев, нелегально пересекших государственную границу Литвы: 14 граждан Сирии, шестеро турок и восемь граждан Ирана.
На допросе водитель микроавтобуса заявил, что подобрал группу нелегальных мигрантов из условленного места на территории Литвы и согласился отвезти их в Польшу с целью заработка.
Он находится под арестом в ожидании приговора суда. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.
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