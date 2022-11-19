Израиль тайно разрешил поставлять вооружение Украине

Вашингтон добивался от израильских властей, чтобы они поставили Киеву зенитные батареи. Но после переговоров между двумя правительствами и обсуждения вопроса со службами безопасности Израиль решил вместо этого финансировать «стратегические материалы». Премьер-министр Яир Лапид и министр обороны Бенни Ганц одобрили решение.

После этого Тель-Авив перевел «миллионы долларов» одному из государств — членов НАТО, которое поставляет военную технику в Украину. При этом источники попросили не указывать конкретные «стратегические материалы», которые Киев получит в рамках военной помощи от Израиля.

Также израильское минобороны позволило членам НАТО, в том числе Великобритании, передавать Украине электрооптические системы и системы управления огнем, в которых есть израильские компоненты.

Все это свидетельствует о том, что Израиль отошел от стратегии премьер-министра Нафтали Беннета — «сидеть в стороне» от войны в Украине. Беннет первым из международных лидеров посетил Путина в Москве после начала военного конфликта и вместе с министром обороны Ганцем принял решение не оказывать никакой помощи Киеву, в том числе гуманитарной.

На резкое изменение позиции Израиля повлияло решение России закупать беспилотники у Ирана, чтобы бить ими по ключевым объектам энергетической инфраструктуры Украины. Однако поставка «стратегических материалов» и вооружения с израильскими компонентами была разовым соглашением. Будет ли оно продлено, зависит от нового правительства во главе со старым приятелем Путина Биньямином Нетаньяху.

Последний в ходе предвыборной кампании говорил, что рассмотрит вопрос о передаче Киеву зенитных батарей, но позднее похвалил Лапида за то, что тот воздержался от этого. Главным образом Израиль беспокоится, что Путин в ответ на помощь Тель-Авива Киеву ограничит возможность израильской авиации наносить удары по иранским целям в Сирии.