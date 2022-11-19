Израиль тайно разрешил поставлять вооружение Украине

Израиль разрешил странам НАТО поставлять Украине системы вооружений, содержащие израильские компоненты, а также согласился профинансировать «стратегические материалы» на несколько миллионов долларов.
Тель-Авив, сохранявший до сих пор нейтралитет, принял такое решение под давлением администрации президента США Джо Байдена. Однако он попросил все стороны, участвующие в сделке, не раскрывать ее публично, чтобы не рассердить президента России Владимира Путина, пишет Haaretz со ссылкой на трех высокопоставленных европейских дипломатов.
Вашингтон добивался от израильских властей, чтобы они поставили Киеву зенитные батареи. Но после переговоров между двумя правительствами и обсуждения вопроса со службами безопасности Израиль решил вместо этого финансировать «стратегические материалы». Премьер-министр Яир Лапид и министр обороны Бенни Ганц одобрили решение.
После этого Тель-Авив перевел «миллионы долларов» одному из государств — членов НАТО, которое поставляет военную технику в Украину. При этом источники попросили не указывать конкретные «стратегические материалы», которые Киев получит в рамках военной помощи от Израиля.
Также израильское минобороны позволило членам НАТО, в том числе Великобритании, передавать Украине электрооптические системы и системы управления огнем, в которых есть израильские компоненты.
Все это свидетельствует о том, что Израиль отошел от стратегии премьер-министра Нафтали Беннета — «сидеть в стороне» от войны в Украине. Беннет первым из международных лидеров посетил Путина в Москве после начала военного конфликта и вместе с министром обороны Ганцем принял решение не оказывать никакой помощи Киеву, в том числе гуманитарной.
На резкое изменение позиции Израиля повлияло решение России закупать беспилотники у Ирана, чтобы бить ими по ключевым объектам энергетической инфраструктуры Украины. Однако поставка «стратегических материалов» и вооружения с израильскими компонентами была разовым соглашением. Будет ли оно продлено, зависит от нового правительства во главе со старым приятелем Путина Биньямином Нетаньяху.
Последний в ходе предвыборной кампании говорил, что рассмотрит вопрос о передаче Киеву зенитных батарей, но позднее похвалил Лапида за то, что тот воздержался от этого. Главным образом Израиль беспокоится, что Путин в ответ на помощь Тель-Авива Киеву ограничит возможность израильской авиации наносить удары по иранским целям в Сирии.freecity.lv