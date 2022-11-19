Еврокомиссар Синкявичюс удостоен государственной награды Украины

В июне Синкявичюс подписал договор о членстве Украины в экологической и климатической программе Европейского союза LIFE. По инициативе еврокомиссара принята декларация в формате программы ООН по охране окружающей среды, и она требует обеспечения безопасности ядерных объектов Украины.

Согласно сообщению, Синкявичюс был первым членом Еврокомиссии, посетившим Украину после начала войны.

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