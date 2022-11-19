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Еврокомиссар Синкявичюс удостоен государственной награды Украины

Nuotrauka Virginijus Sinkevičius/ twitter.com

Делегированный Литвой еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс удостоен государственная награда Украины – ордена «За заслуги» II степени.

Как сообщили в понедельник в офисе Синкявичюса, член Европейской комиссии (ЕК) награжден за укрепление сотрудничества между Украиной и Европейским союзом в сфере охраны окружающей среды.

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В июне Синкявичюс подписал договор о членстве Украины в экологической и климатической программе Европейского союза LIFE. По инициативе еврокомиссара принята декларация в формате программы ООН по охране окружающей среды, и она требует обеспечения безопасности ядерных объектов Украины.

Согласно сообщению, Синкявичюс был первым членом Еврокомиссии, посетившим Украину после начала войны.

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