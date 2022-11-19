В США намерены провести аудит денег, направленных на помощь Украине

Известно, что республиканцы также выдвинули идею ввести должность генерального инспектора по вопросам Украины по аналогии с той, которая существовала для Афганистана, когда США финансировали их вооруженные силы и экономику.

По информации Politico, теперь 48% республиканцев говорят, что США слишком много делают для Украины, по сравнению с 6% в марте. И эта скептическая риторика по отношению к Украине среди республиканцев растет и просачивается в Сенат США.

Позиция ультраправых

Накануне несколько ультраправых республиканцев в Палате представителей Конгресса США, которые относятся к приверженцам экс-президента Дональда Трампа, предложили рассмотреть законопроект об аудите военной помощи Украине.

Авторами законопроекта являются такие трамписты, как Марджори Тейлор Грин (обещавшая не дать Украине «ни пенни» во время предвыборной кампании на промежуточных выборах в Конгресс) и Пол Госар, известный сравнением украинцев с «пушечным мясом» и предложением провести переговоры Зеленского и Путина у себя дома. А также член комитета Палаты представителей по вопросам вооруженных сил Мэтт Гетц, Томас Мэсси и другие.

«Является ли Украина 51-м штатом Соединенных Штатов Америки? Зеленский занимает какую-то должность в нашем правительстве?», — задавалась вопросами Тейлор Грин.

Мэтт Гетц заявил, что «не проголосует даже за еще один доллар Украине», и пообещал, что время «неограниченной финансовой помощи Украине подходит к концу».

Трампистское крыло Республиканской партии не раз спекулировало на теме того, что Вашингтон выделяет слишком много средств Украине без надлежащей отчетности. Такие же идеи высказывали и более умеренные республиканцы, используя это как повод не поддерживать законопроекты о финансовой помощи Украине.

Суть закона

Законопроект, предложенный республиканцами, предусматривает, что Конгресс США должен получить в течение двух недель после его принятия все документы по военной, гражданской и финансовой помощи, предоставленной Украине во времена президентства Джо Байдена.

Также республиканцы выдвинули идею ввести должность генерального инспектора по вопросам Украины по аналогии с той, которая существовала для Афганистана, когда США финансировали их вооруженные силы и экономику. Но непонятно, присутствует ли она в законопроекте, текст которого пока не обнародован.

Перед объявлением о законопроекте Марджори Тейлор Грин опубликовала в Twitter видео с украинскими ранеными военными в Конгрессе, которых, как она написала, «используют как пешек, чтобы давить на Конгресс, чтобы он отдал тяжело заработанные американцами доллары с налогов Зеленскому».