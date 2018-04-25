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TOP,Выборы,Новости

Супруга премьера агитирует за главу МВД Литвы за ее усилия по асфальтированию дорог

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

Супруга премьер-министра Литвы Сильвия Сквярняле в закрытой группе жителей улицы Упес Вильнюсского района в социальной сети «Фейсбук» призвала голосовать за министра внутренних дел Риту Тамашунене за ее усилия по асфальтированию дорог.  

Nuotrauka vrm.lrv.lt

Копия записи супруги премьера в среду распространялась в соцсетях. 

Представитель премьер-министра Саулюса Сквярнялиса по связям с общественностью не опроверг подлинность записи и назвал ее личным высказыванием. 

«Супруга премьера, как и любой другой гражданин Литвы, обладает правом высказать свое мнение по всем вопросам. Это личное высказывание жены премьера, которое я не могу комментировать», – сказал в среду BNS Томас Бержинскас.

Как видно из копии записи, С. Сквярняле попросила голосовать в одномандатном округе за Р. Тамашунене, поскольку «это человек, который постоянно напоминал о проблемах нашей дороги работникам Вильнюсского районного самоуправления». 

«Благодаря ей у нас сегодня есть часть асфальта», – написала С. Сквярняле, отметив запись как безвозмездную политическую рекламу.  

Пресс-секретарь Р. Тамашунене, представительницы Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей, отметила, что министр, избранная в сейм в одномандатном округе, заботилась об улучшении инфраструктуры и предпринимала активные действия для асфальтирования более десятка участков дорог. 

«Основные вопросы, по которым обращались избиратели, касались улучшения инфраструктуры (дорог, тротуаров, освещения). За восемь лет работы она предпринимала активные действия для асфальтирования более десятка участков дорог, ведь улучшение инфраструктуры повышает и качество жизни», – сказала BNS пресс-секретарь министра Божена Заборовска-Жданович. 

Ранее в адрес С. Сквярнялиса звучала критика оппозиции в связи с тем, что на выделенные правительством деньги был асфальтирован участок улицы Упес, ведущей к дому премьера. 

В июне Главная комиссия по служебной этике (ГКСЭ), которая полгода расследовала обстоятельства выделения средств на асфальтирование дороги к дому премьера, констатировала, что у не нашла данных о том, что премьер мог знать о средствах, выделяемых конкретно его улице, и таким образом вступить в конфликт интересов.

С. Сквярнялис всегда утверждал, что не оказывал никакого влияния на решение самоуправления направить средства на асфальтирование улицы Упес. 

Р. Тамашунене была избрана в Неменчинском одномандатном округе, там же она баллотируется и сейчас. 

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