Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве –40 , смертей не фиксировалось

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

За минувшие сутки в стране были выявлены 25 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончался один человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 5074 молекулярных теста (ПЦР) и 3987 антигенных тестов на COVID-19.