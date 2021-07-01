Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве –40 , смертей не фиксировалось

За минувшие сутки в стране были выявлены 25 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончался один человек, сообщил в четверг Департамент статистики.
За минувшие сутки было проведено 5074 молекулярных теста (ПЦР) и 3987 антигенных тестов на COVID-19.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 278 тыс. 809 человек.
Статистически выздоровели и сейчас живы 267 тыс. 725 человек, статистически больны сейчас 707 человек.
От коронавируса в Литве скончались 4384 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8917 смертей.