Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве – 503, два человека скончались

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За минувшие сутки в Литве было выявлено 503 новых случаев коронавируса, два человека скончались от этого заболевания, сообщил в среду Департамент статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 146,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 3%.

Последний раз более полусотни заболеваний было зафиксировано 28 мая – тогда коронавирусом заразились 559 человек, умерло 12.

За минувшие сутки было сделано 6722 молекулярных теста (ПЦР) и 8804 антигенных теста на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 284 тыс. 191 человек, за сутки число все еще больных возросло до 3538.

От коронавируса в Литве скончались 4422 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 9048 смертей.