Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве – 504, скончались семь человек

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За минувшие сутки в Литве подтверждено 504 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались семь человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 3472 молекулярных теста (ПЦР) и 2122 антигенных теста на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 558,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 5,6%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 266 тыс. 63 случая COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 240 тыс. 79 человек, декларирован 192 тыс. 661 выздоровевший. Статистически в настоящее время больны 16 тыс. 647 человек, декларированное число больных составляет 64 тыс. 65.

Статистически заболевший — это лицо, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока человек считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не более активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 4112 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8308 смертей.