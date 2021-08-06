Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве – 528, смертей не зафиксировано

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 285 тыс. 209 человек, за сутки число все еще больных возросло до 4152.

От коронавируса в Литве скончались 4424 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 9052 смерти.

В четверг было объявлено о 218 новых случаях заражения, однако позднее Департамент статистики сообщил, что из-за неплановых работ в Центре реестров данные в системе были неточными, и это отразилось на сегодняшних данных.

По обновленной информации видно, что в среду всего было установлено 462 новых случая.