Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве – 560, зафиксировано 4 смерти

Nuotrauka pixabay.com

За минувшие сутки в Литве было выявлено 560 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончались четыре человека, сообщил во вторник Департамент статистики.

Департамент статистики сообщил, что один из скончавшихся принадлежал возрастной группе 70-79 лет, три было из возрастной группы 80–89 лет.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 253 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 4,3%.