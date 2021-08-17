Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве – 560, зафиксировано 4 смерти

За минувшие сутки в Литве было выявлено 560 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончались четыре человека, сообщил во вторник Департамент статистики.
Департамент статистики сообщил, что один из скончавшихся принадлежал возрастной группе 70-79 лет, три было из возрастной группы 80–89 лет.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 253 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 4,3%.
За минувшие сутки было сделано 5805 молекулярных теста (ПЦР) и 7869 антигенных теста на COVID-19.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 290 тыс. 766 человек, из них всё еще больны 5987.
От коронавируса в Литве скончались 4458 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 9106 смертей.