Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве – 600, один человек скончался

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За минувшие сутки в Литве было выявлено 600 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончался 1 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

Ему было более 70 лет.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 275,7 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 4,5%.