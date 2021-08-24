Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве – 600, один человек скончался

За минувшие сутки в Литве было выявлено 600 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончался 1 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.
Ему было более 70 лет.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 275,7 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 4,5%.
За минувшие сутки было сделано 6708 молекулярных теста (ПЦР) и 6708 антигенных теста на COVID-19.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 294 тыс. 708 человек, из них всё еще больны 6545.
От коронавируса в Литве скончались 4498 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 9166 смертей.