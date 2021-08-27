Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве – 634, шесть человек скончались

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За минувшие сутки в Литве было выявлено 634 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались шесть человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

По два умерших были старше 60 и 80 лет, по одному старше 70 и 90 лет. Полностью привитым из них был только один.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 283,5 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 4,8%.