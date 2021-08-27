В Швеции впервые за 18 лет начался суд по делу о шпионаже

Фото pixabay.com

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, судебный процесс над 47-летним мужчиной из Гетеборга, подозреваемым в шпионаже, начался в четверг 26 августа, его подозревают в передаче данных, принадлежащих компаниям Volvo и Scania.

Мужчина был арестован ещё в феврале 2019 года в ресторане в центре Стокгольма. Там он встретился с офицером иностранной разведки, который, по данным полиции безопасности, действовал в Швеции под дипломатическим прикрытием. В рамках встречи мужчина передал данные, которые носили закрытый характер, после чего он был задержан

В начале года 47-летнему мужчине были предъявлены обвинения в шпионаже, который, как сообщается, имел место с лета 2017 года до его ареста. Сам подозреваемый работал консультантом в Volvo Cars в Гетеборге и Scania CV в Седертелье. Согласно обвинительному заключению, его задачей являлось копирование закрытой информации со своих рабочих компьютеров на свой личный компьютер, а затем на USB-накопители, с последующей передачей офицеру иностранной разведки.