Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве – 685 , скончались 10 человек

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За минувшие сутки в Литве подтверждено 685 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 10 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 9 тыс. 793 молекулярных теста (ПЦР) и 8 тыс. 561 антигенный тест на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 546,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 5,4%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 266 тыс. 795 случаев COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 242 тыс. 103 человека, декларированы 194 тыс. 559 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 15 тыс. 315 человек, декларированное число больных составляет 62 тыс. 859.

Статистически заболевший — это лицо, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока человек считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не более активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 4126 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8334 смерти.