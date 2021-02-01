Суточный прирост случаев COVID-19 в Литве – 335, скончались 19 человек

За минувшие сутки в Литве подтверждено 355 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 19 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.
Кроме того, в общую статистику смертей включены еще три смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.
За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 83 человека.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 182 тыс. 893 случаев COVID-19, 129 тыс. 269 человек выздоровели, 48 тыс. 581 человек все еще болен.
От коронавируса в Литве скончались 2825 человека.
За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 8 человек, привитых второй дозой за сутки не было.
Первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 71 тыс. 448 человек, двумя дозами – 21 тыс. 113 человек.
За минувшие сутки было взято 2490 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 930 тыс. 617.